Напичкан лекарствами: пограничники устроили досмотр 9-месячного ребенка

На пограничном таможенном посту "Гишткуприк" в Ташкентской области задержали женщину, которая напичкала одежду своей девятимесячной дочери контрабандными лекарствами, передает Liter.kz со ссылкой на Podrobno.uz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Сотрудники таможни сталкиваются с разными уловками контрабандистов, но некоторые их методы вызывают шок даже у много повидавших специалистов. Об очередной вопиющей ситуации рассказала пресс-служба Таможенного комитета Узбекистана.

Молодая женщина во второй раз пыталась провести из соседней страны в Узбекистан контрафактные медпрепараты. Для того, чтобы скрыть свои преступные действия, она "упаковывала" их в одежду девятимесячного ребенка, надеясь, что таможенники не будут досматривать малышку.

Первый случай произошел 18 ноября. Тогда женщина пыталась провести 32 упаковки лекарств. Месяц спустя ситуация повторилась: мать "нафаршировала" одежду и игрушку своей дочери 21 упаковкой препаратов.