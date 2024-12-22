Российскому футболисту не хватает денег на помидоры

Российский нападающий Николай Комличенко высказался о росте цен в РФ. Свое заявление футболист сделал во время интервью одному из спортивных изданий, передает Liter.kz со ссылкой на Upl.uz.
Обсуждая рост цен на продовольственные товары, Комличенко отдельно выделил стоимость узбекских помидоров. По словам футболиста, он и его жена очень любят узбекские помидоры. Однако его семья не может позволить себе покупать помидоры из теплого края по килограмму или по два.
Футболист признался, что его жаба душит и он не может тратить столько денег на помидоры.
Стоит отметить, что узбекские помидоры в России стоят чуть больше тысячи рублей (5 тысяч тенге) за килограмм.
Издание отмечает, что Комличенко выступает за Ростов и за год зарабатывает примерно 766 тысяч долларов (400 млн тенге).
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