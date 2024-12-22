Российский нападающий Николай Комличенко высказался о росте цен в РФ. Свое заявление футболист сделал во время интервью одному из спортивных изданий, передает Liter.kz со ссылкой на Upl.uz .

Фото с сайта fcdm.ru

Обсуждая рост цен на продовольственные товары, Комличенко отдельно выделил стоимость узбекских помидоров. По словам футболиста, он и его жена очень любят узбекские помидоры. Однако его семья не может позволить себе покупать помидоры из теплого края по килограмму или по два.

Футболист признался, что его жаба душит и он не может тратить столько денег на помидоры.

Стоит отметить, что узбекские помидоры в России стоят чуть больше тысячи рублей (5 тысяч тенге) за килограмм.

Издание отмечает, что Комличенко выступает за Ростов и за год зарабатывает примерно 766 тысяч долларов (400 млн тенге).