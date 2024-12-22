18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
523.86
544.34
5.11
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
22.12.2024, 16:48

Пенсионер из Санкт-Петербурга поджигал банкоматы, чтобы спасти жену

Новости Мира 0 433

Пенсионер из Колпино согласился сжечь банкоматы, чтобы помочь супруге "замести следу финансовой аферы", пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на российские СМИ.

© Фото : Telegram-канал Sputnik
© Фото : Telegram-канал Sputnik

Как сообщает Telegram -канал 78.RU, 18 декабря женщина ответила на звонок якобы из больницы, в ходе которого ей предложили пройти флюорографию. Для подтверждения записи она продиктовала свои учетные данные.

После этого жертве сообщили о наличии в банке доверенности от её имени на снятие наличных, и предложили вывести деньги на "безопасный счёт". Женщина сначала сняла 145 тысяч рублей, а через день - ещё 500 тысяч. Все деньги жительница Петербурга отправила по реквизитам, которые ей дали мошенники.

Затем злоумышленники потребовали от неё пострадавшую сжечь банкомат. Она отказалась от этого, но её супруг решил выполнить условия мошенников. После совершения поджога уже младшей дочери обманутых пришло сообщение, что её отец якобы вывезен за 50 километров от Петербурга. Чтобы получить данные, где он находится, с нее затребовали снимки в обнаженном виде.

По факту совершенных поджогов силовики возбудили уголовное дело о теракте. Пенсионер-поджигатель водворён в следственный изолятор.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...