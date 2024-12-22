Пенсионер из Санкт-Петербурга поджигал банкоматы, чтобы спасти жену

Пенсионер из Колпино согласился сжечь банкоматы, чтобы помочь супруге "замести следу финансовой аферы", пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на российские СМИ.

© Фото : Telegram-канал Sputnik

Как сообщает Telegram -канал 78.RU, 18 декабря женщина ответила на звонок якобы из больницы, в ходе которого ей предложили пройти флюорографию. Для подтверждения записи она продиктовала свои учетные данные.

После этого жертве сообщили о наличии в банке доверенности от её имени на снятие наличных, и предложили вывести деньги на "безопасный счёт". Женщина сначала сняла 145 тысяч рублей, а через день - ещё 500 тысяч. Все деньги жительница Петербурга отправила по реквизитам, которые ей дали мошенники.

Затем злоумышленники потребовали от неё пострадавшую сжечь банкомат. Она отказалась от этого, но её супруг решил выполнить условия мошенников. После совершения поджога уже младшей дочери обманутых пришло сообщение, что её отец якобы вывезен за 50 километров от Петербурга. Чтобы получить данные, где он находится, с нее затребовали снимки в обнаженном виде.

По факту совершенных поджогов силовики возбудили уголовное дело о теракте. Пенсионер-поджигатель водворён в следственный изолятор.