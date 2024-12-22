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22.12.2024, 17:47

Президенту Грузии пригрозили тюрьмой, если она не покинет свой пост

Новости Мира 0 370

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что если президент Саломе Зурабишвили решит назначить новые парламентские выборы и не покинет свой пост, ей будет грозить уголовная ответственность, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Выступая на брифинге, премьер напомнил, что срок президентских полномочий у Зурабишвили, согласно Конституции страны, истекает 29 декабря 2024 года.

"Некоторые европейские политики и официальные лица говорят, что многое может произойти до 29 декабря, но я уверяю вас, что произойдет не так уж и много. Радикальная оппозиция не может победить в Грузии и 29-го Зурабишвили придется оставить свою должность", – отметил Кобахидзе.

Он добавил, что у действующего президента достаточно оснований не нарушать нормы Уголовного кодекса.

14 декабря 2024 года на выборах президента Грузии, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, утвердили главой государства единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Михаила Кавелашвили.

Саломе Зурабишвили считает голосование нелегитимным и не признает его результаты. Она обещала оставаться на посту, пока не будут проведены справедливые парламентские выборы.

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