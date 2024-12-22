“Праздничное сердце“: назван главный недуг новогодних застолий

В преддверии новогодних праздников врачи предупреждают о синдроме "праздничного сердца" — заболевании, которое чаще всего поражает людей во время застолий. Что это за состояние, как его распознать и предотвратить, рассказывает Tengri Life .

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Синдром "праздничного сердца" - это состояние, при котором наблюдается учащенное или нерегулярное сердцебиение, возникающее после чрезмерного употребления алкоголя. Согласно данным National Library of Medicine, подобные случаи наиболее часто происходят из-за негативного воздействия спиртных напитков на сердечно-сосудистую и нервную систему.

Это состояние может проявиться даже у людей, которые ранее не имели проблем с сердцем. В группе риска находятся:

Люди с повышенной тревожностью. Те, кто страдает хроническим недосыпом. Те, кто употребляет алкоголь без контроля.

Как распознать симптомы?

Признаки синдрома:

Учащенное сердцебиение.

Ощущение перебоев в работе сердца.

Головокружение и слабость.

Боль или дискомфорт в груди.

Одышка или затрудненное дыхание.

Иногда болезнь может не проявлять явных симптомов. В таких случаях ее можно выявить только с помощью медицинского обследования.

Как предотвратить развитие синдрома?

Медики рекомендуют соблюдать следующие правила:

Умеренно употреблять алкоголь.

Делать перерывы между приемами алкоголя и избегать запоев.

Поддерживать водный баланс и пить больше воды.

Уменьшить потребление жирной и тяжелой пищи.

Больше двигаться и не сидеть долго за праздничным столом.

Если после праздников у вас или у ваших близких появились симптомы аритмии, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью. Иногда состояние может стабилизироваться, однако заниматься самолечением или игнорировать симптомы недопустимо.

Важно: информация в статье предназначена для ознакомления. Если у вас есть симптомы, обратитесь за медицинской консультацией.