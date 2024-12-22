“Праздничное сердце“: назван главный недуг новогодних застолий

В преддверии новогодних праздников врачи предупреждают о синдроме "праздничного сердца" — заболевании, которое чаще всего поражает людей во время застолий. Что это за состояние, как его распознать и предотвратить, рассказывает Tengri Life.
Синдром "праздничного сердца" - это состояние, при котором наблюдается учащенное или нерегулярное сердцебиение, возникающее после чрезмерного употребления алкоголя. Согласно данным National Library of Medicine, подобные случаи наиболее часто происходят из-за негативного воздействия спиртных напитков на сердечно-сосудистую и нервную систему.
Это состояние может проявиться даже у людей, которые ранее не имели проблем с сердцем. В группе риска находятся:
Иногда болезнь может не проявлять явных симптомов. В таких случаях ее можно выявить только с помощью медицинского обследования.
Медики рекомендуют соблюдать следующие правила:
Если после праздников у вас или у ваших близких появились симптомы аритмии, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью. Иногда состояние может стабилизироваться, однако заниматься самолечением или игнорировать симптомы недопустимо.
Важно: информация в статье предназначена для ознакомления. Если у вас есть симптомы, обратитесь за медицинской консультацией.
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