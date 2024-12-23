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22.12.2024, 19:36

Голливудская актриса Блейк Лайвли обвинила бывшего коллегу в домогательстве – СМИ

Новости Мира 0 478

Голливудская актриса Блейк Лайвли подала иск в суд за домогательства и попытку дискредитировать ее репутацию против своего коллеги, актера и режиссера Джастина Бальдони, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: кадр из фильма «Все закончится на нас»
Фото: кадр из фильма «Все закончится на нас»

Как пишет портал TMZ, актриса объявила юридическую войну своему бывшему коллеге по фильму «Все закончится на нас» Джастину Бальдони, выдвинув против него обвинения в сексуальных домогательствах. Сообщается, что еще во время съемок было инициировано собрание для обсуждения враждебной рабочей обстановки, которая едва не сорвала производство фильма. По ее итогам стороны договорились, что Лайвли и другим сотрудникам больше не будут демонстрироваться обнаженные видео или изображения женщин, не будет упоминаться тема о покойном отце актрисы. Кроме того, было установлено, что на совместных сценах Лайвли и Бальдони будет постоянно присутствовать специальный координатор.

В иске Лайвли утверждает, что Бальдони и продюсерская компания затем занялись кампанией «социальной манипуляции», чтобы «уничтожить» репутацию Лайвли, которая понесла беспрецедентные репутационные потери из-за негативного освещения ее образа в СМИ и соцсетях.

В свою очередь, адвокат со стороны ответчика заявил, что иск актрисы «возмутительный и ложный» и направлен на то, чтобы публично очернить его подзащитного.

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