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22.12.2024, 20:36

Фруктоза способна вызывать раковые опухоли: ученые

Новости Мира 0 299

Исследование, проводимое в Сент-Луисе, показало, что фруктоза может способствовать росту некоторых раковых опухолей - пока известно о результатах исследований на животных, передает Liter.kz со ссылкой на Bild.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В сообщении говорится, что ученые специально исследовали влияние фруктозы на рак кожи, молочной железы и шейки матки. С этой целью мышей и рыбок данио, больных раком, длительное время кормили пищей, содержащей большое количество фруктозы. Контрольную группу кормили нормально. Затем исследователи сравнили, насколько быстро росли опухоли. Это может быть особенно опасно, учитывая, что потребление фруктозы резко выросло за последние 5 лет.

Согласно исследованию, это связано в первую очередь с использованием кукурузного сиропа в качестве подсластителя. Поскольку сироп используется во все большем количестве напитков и продуктов питания, сегодня мы потребляем примерно в 15 раз больше фруктозы, чем в 1960-х годах. Исследователи предполагают, что фруктоза способствует росту некоторых опухолей, служа топливом, - говорится в сообщении.

Однако сам сахар не поступает непосредственно в раковые клетки. Вместо этого, при переработке фруктозы, печень производит различные жиры - липиды - которые становятся “пищей” для опухолевых клеток. Эти липиды используются раковыми опухолями в качестве строительных блоков для их клеточной мембраны.

То, что попадает в организм, может быть поглощено здоровыми клетками и превращено во что-то, что используют опухоли, - сказал Гэри Патти, один из авторов исследования.

Поэтому он советует людям с раковыми опухолями избегать фруктозы. Кроме того, результаты исследования, возможно, могут быть использованы в будущем для разработки лекарств, которые предотвратят влияние фруктозы на рост опухоли. Ученые планируют провести клиническое исследование, но могут пройти годы, прежде чем будут получены надежные результаты для людей.

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