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23.12.2024, 08:27

Трамп: США официально будут признавать только два пола - мужской и женский

Новости Мира 0 697

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал "остановить трансгендерное безумие" в первый же день своего президентства, поскольку республиканцы будут контролировать обе палаты Конгресса и Белый дом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки".

Фото:depositphotos.com / Фото автора wadiifekar
Фото:depositphotos.com / Фото автора wadiifekar

Издание пишет, что Трамп в воскресенье выступил на мероприятии для молодых консерваторов в Фениксе, штат Аризона.

"Я подпишу указ о прекращении сексуального калечения детей, откажусь от трансгендерной политики в армии и наших начальных, средних и старших школах", - пояснил он.

Он также пообещал "не допускать мужчин в женский спорт", добавив, что "правительство Соединенных Штатов официально будет признавать только два пола - мужской и женский".

Выступая на конференции, Трамп также пообещал жесткие меры против "преступности со стороны мигрантов" и повторил свои обещания восстановить контроль США над Панамским каналом.

"На прошлой неделе, когда Конгресс утвердил годовой оборонный бюджет, в него было включено положение, блокирующее финансирование некоторых видов трансгендерно ориентированной помощи для детей-трансгендеров, родители которых служат в армии", - говорится в материале.

В своей воскресной речи Трамп выступил с программой своего второго срока, подвергнув критике президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

"20 января Соединенные Штаты навсегда перевернут страницу четырех долгих, ужасных лет неудач, некомпетентности, национального упадка, и мы откроем новую эру мира, процветания и национального величия, - сказал он. - Я прекращу войну в Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу, обещаю, Третью мировую войну".

По его словам, он может с гордостью заявить, что наступает "золотой век Америки".

Напомним, США могут выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и объявить об этом уже в январе - на инаугурации Трампа. По данным американских СМИ, на этом настаивает его команда.

Ранее Трамп написал в соцсетях о планах вернуть контроль над Панамским каналом. Он назвал его жизненно важным для национальных интересов США.

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