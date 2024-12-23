Названа самая дефицитная профессия в России

Профессия дворника возглавила топ-20 самых дефицитных вакансий на рынке труда в России по итогам 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-рекрутинга hh.ru, передает "Газета.RU"
По данным исследования, данная вакансия была единственной профессией, по которой число открытых вакансий было больше, чем количество желающих ее получить. Кроме того, тенденцией текущего года стало усугубление дефицита в строительной сфере.
В ходе работ эксперты проанализировали свыше 11 млн вакансий, размещенных на платформе в течение года.
«В распределении позиций среди топ-20 самых дефицитных профессий по итогам 2024 года произошли изменения по сравнению с 2023 годом. Так, первое место в уходящем году заняли дворники, в аналогичном рейтинге 2023 года они были на третьем месте», — говорится в исследовании.
В сравнении с 2023 годом профессия токаря переместилась на второе место по невостребованности среди населения. Кроме того, в течение года ухудшилась ситуация с продавцами и кассирами.
До этого профессия IT-специалиста заняла первое место в рейтинге самых перспективных профессий на 2025 год по мнению россиян — ее назвали 56% участников соответствующего опроса. Второе место заняла профессия инженера, за которую проголосовали 48% россиян.
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