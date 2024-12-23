Названа самая дефицитная профессия в России

Профессия дворника возглавила топ-20 самых дефицитных вакансий на рынке труда в России по итогам 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-рекрутинга hh.ru, передает "Газета.RU"

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

По данным исследования, данная вакансия была единственной профессией, по которой число открытых вакансий было больше, чем количество желающих ее получить. Кроме того, тенденцией текущего года стало усугубление дефицита в строительной сфере.

В ходе работ эксперты проанализировали свыше 11 млн вакансий, размещенных на платформе в течение года.

«В распределении позиций среди топ-20 самых дефицитных профессий по итогам 2024 года произошли изменения по сравнению с 2023 годом. Так, первое место в уходящем году заняли дворники, в аналогичном рейтинге 2023 года они были на третьем месте», — говорится в исследовании.

В сравнении с 2023 годом профессия токаря переместилась на второе место по невостребованности среди населения. Кроме того, в течение года ухудшилась ситуация с продавцами и кассирами.

До этого профессия IT-специалиста заняла первое место в рейтинге самых перспективных профессий на 2025 год по мнению россиян — ее назвали 56% участников соответствующего опроса. Второе место заняла профессия инженера, за которую проголосовали 48% россиян.