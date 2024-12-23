В Черном море у берегов Стамбула обнаружили морскую мину

В Турции у берегов Стамбула нашли мину. Её планируют обезвредить 23 декабря, сообщает Haber Turk , передает hibiny.ru

Фото: tech.onliner.by

На опубликованных изданием кадрах видно, как мина плавает недалеко от берега. Прибывшие сапёры подтвердили боевое назначение находки.

В связи с инцидентом пляжи и прилегающая территория временно закрыты для посещения. В ближайшие часы начнётся процесс разминирования.

29 июня произошёл аналогичный случай. Мина была обнаружена в городе Эрегли в 60 м от берега. Тогда власти также закрыли пляжи на 20 часов для проведения работ по разминированию.

Справка: С июля 2024 года Анкара взяла под своё руководство на полгода рабочую группу по разминированию в Черном море. В январе было подписано соглашение между Болгарией, Румынией и Турцией о создании совместной рабочей группы, известной как MCM Black Sea.