В Черном море у берегов Стамбула обнаружили морскую мину

В Турции у берегов Стамбула нашли мину. Её планируют обезвредить 23 декабря, сообщает Haber Turk, передает hibiny.ru
На опубликованных изданием кадрах видно, как мина плавает недалеко от берега. Прибывшие сапёры подтвердили боевое назначение находки.
В связи с инцидентом пляжи и прилегающая территория временно закрыты для посещения. В ближайшие часы начнётся процесс разминирования.
29 июня произошёл аналогичный случай. Мина была обнаружена в городе Эрегли в 60 м от берега. Тогда власти также закрыли пляжи на 20 часов для проведения работ по разминированию.
Справка: С июля 2024 года Анкара взяла под своё руководство на полгода рабочую группу по разминированию в Черном море. В январе было подписано соглашение между Болгарией, Румынией и Турцией о создании совместной рабочей группы, известной как MCM Black Sea.
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