Мужчина поджег спящую незнакомку в нью-йоркском метро

Фото: NYPD

Инцидент произошел утром 22 декабря на станции метро Кони-Айленд-Стиллвелл-авеню в Бруклине. Подозреваемый и потерпевшая находились в одном вагоне поезда, когда злоумышленник подошел к жертве и воспользовался зажигалкой, чтобы поджечь ее одежду. Затем он покинул вагон, но какое-то время оставался на платформе и наблюдал за происходящим. Очевидец записал на видео, как поджигатель сидит на скамейке в нескольких метрах от пожара.

Прибывшие на место спасатели увидели, как полностью охваченная пламенем женщина стоит в вагоне поезда. К тому моменту, как огонь потушили, она получила несовместимые с жизнью травмы, а поджигатель уже скрылся с места происшествия. Подозрительного мужчину заметили в другом поезде трое старшеклассников и позвонили в 911. Его задержали спустя несколько часов после случившегося.

Мотивы преступника остаются неизвестными, как уточняется, он и жертва не были знакомы. По данным CBS News, подозреваемый родился в Гватемале и приехал в США в 2018 году. В полиции Нью-Йорка заявили, что мужчина совершил «одно из самых извращенных преступлений, которые только может совершить человек против другого человека». Ведется расследование.