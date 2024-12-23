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23.12.2024, 12:25

Жена Башара Асада подала на развод и пытается выехать из России

Новости Мира 0 1 608

Турецкие СМИ сообщили, что Асма Асад, жена свергнутого президента Сирии Башара Асада, подала заявление на развод и намерена переехать в Лондон, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic
Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Как сообщает турецкий сайт A Haber, Асма Асад, родившаяся и выросшая в Великобритании, является гражданкой этой страны. В настоящее время она обратилась в крупные юридические фирмы для оформления развода с бывшим президентом Сирии.

Кроме того, мать Асмы, Сахар Атри, поддерживает решение дочери вернуться в Лондон для продолжения лечения после того, как в мае 2024 года у Асмы был диагностирован острый миелоидный лейкоз. Однако, по информации источников, Асма может столкнуться с юридическими и логистическими трудностями, связанными не только с разводом, но и с санкциями, введенными против нее рядом европейских стран и международных организаций.

Евросоюз наложил на Асму Асад санкции, включая запрет на поездки и замораживание активов, обвиняя ее в коррупции и незаконном обогащении во времена правления ее мужа. Несмотря на выход Великобритании из ЕС, Лондон продолжает соблюдать эти меры.

По данным A Haber, 49-летняя Асма сейчас находится под строгим контролем в Москве и сталкивается с серьезными ограничениями на передвижение. Она якобы подала запрос российским властям на разрешение покинуть страну, но этот вопрос пока находится на рассмотрении.

Ранее Башар Асад сделал первое заявление после того, как покинул Сирию.

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