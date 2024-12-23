Тело бывшего мужа Седоковой оказалось никому не нужно

Тело баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, оказалось никому не нужно. Об этом сообщает NEWS.ru , передает Lenta.ru

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По информации источника агентства, тело Тиммы будет долго находиться в морге, потому что за ним до сих пор никто не обращался. Кроме того, у мужчины не нашли паспорт. «Если у него российский паспорт, тут проще, если другой страны, то надо еще нотариально заверить», — отмечено в сообщении.

Собеседник агентства также рассказал, что разрешение на выдачу тела можно получить только в ЦАО Следственного комитета РФ. Предварительно необходимо собрать пакет документов.

Ранее сестра баскетболиста Лелде Жандецка сообщила, что похороны спортсмена пройдут в Риге. Семье удалось собрать сумму для транспортировки тела благодаря местному бизнесмену, а также знакомым спортсмена.

Тело Тиммы было найдено в Москве в ночь на 17 декабря. По имеющейся информации, он покончил с собой.