В Петербурге найдена мертвой мать внука актрисы Марии Шукшиной

В Петербурге умерла Фрейя Зильбер , родившая внука Марии Шукшиной . Тело нашли в квартире рядом с мертвым 32-летним мужчиной, пишет 78.ru , передает hibiny.ru

Фото: страница Зильбер в соцсети

Фрейе было 26 лет. Ее нашли в жилом здании на Народной улице. Рядом с ней были шприцы и приспособления для курения. Судмедэксперты выясняют причины смерти Зильбер и найденного рядом с ней мужчины.

В квартире находилась еще одна девушка. Ее положили в медучреждение с сильным отравлением наркотиками.

В 2017 году широкой публике стало известно имя Зильбер. Она пришла на популярное телешоу, находясь на последнем сроке беременности. Она заявила, что забеременела от Макара Касаткина, сына Марии Шукшиной.

Молодой человек не захотел признавать ребенка. Проведенный ДНК-тест доказал родство младенца с Шукшиными. В 2020 году выяснилось, что семья Шукшиных взяла на воспитание маленького внука по просьбе Фрейи.

Ранее мы сообщали, что внучка Василия Шукшина пожаловалась, что мать с ней поругалась из-за накаченного тела.

Анна Шукшина высказалась о вечной ссоре мамы с сестрой и своими братьями.