Туристов предупредили о смертельной опасности в Турции

Путешественникам, направляющимся на отдых в Турцию, рассказали о риске употребления алкоголя в этой стране. Британский МИД призывает туристов избегать употребления спиртных напитков в Турции, пишет tourprom.ru .

Фото: telemundo.com

Туристам советуют не покупать алкоголь в нелицензированных магазинах, так как умерли уже десятки человек. Гости страны рискуют столкнуться с ядовитой контрафактной продукцией.

Британцев призывают тщательно проверять, что они пьют в барах и покупают в магазинах. Предупреждение актуально для путешественников из всех стран.

«В Стамбуле, Турция, люди умирали или серьезно заболевали после употребления нелегально произведенных местных спиртных напитков и контрафактных бутылок фирменного алкоголя. Чтобы защитить себя: покупайте алкогольные напитки только в лицензированных магазинах спиртных напитков, покупайте напитки только в лицензированных барах и отелях», — призвали туристов.

На бутылках с алкоголем нужно проверять целостность пломб, этикетки. Не стоит покупать напитки домашнего приготовления, качество которых никак не регулируется.