Стало известно, когда могут заблокировать WhatsApp в России

Мессенджер WhatsApp может быть заблокирован в России уже в 2025 году в случае, если руководство не будет соблюдать требования российского законодательства. Об этом РИА Новости заявил сенатор Артем Шейкин .

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«Если мессенджер не выполнит определенные требования и обязательства, вероятность блокировки может увеличиться», — заявил сенатор.

Шейкин добавил, что развитие ситуации с WhatsApp в России в следующем году будет зависеть от позиции руководства мессенджера. Сенатор обратил внимание на то, что иностранным компаниям важно понимать, что, осуществляя свою деятельность на территории РФ, им необходимо исполнять законодательство страны. В противном случае их работа будет невозможна, заключил Шейкин.

Незадолго до этого заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил о высокой вероятности блокировки WhatsApp в России. Такое мнение парламентарий высказал на фоне внесения WhatsApp в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора 19 декабря. Отмечается, что это обязывает сервис хранить данные пользователей и переписки, предоставляя их по запросам правоохранительных органов.

Ранее WhatsApp устранил неполадки в работе мессенджера в России.