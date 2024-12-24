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24.12.2024, 07:37

Экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован с лихорадкой

Новости Мира 0 454

Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в понедельник в медицинский центр Джорджтаунского университета в Вашингтоне, округ Колумбия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на HuffPost

Фото: depositphotos.com/georgesheldon
Фото: depositphotos.com/georgesheldon

У 78-летнего мужчина поднялась температура, и его положили в больницу "днем для тестирования и наблюдения", говорится в заявлении заместителя руководителя аппарата Клинтон Энджела Урена.

"Он пребывает в хорошем расположении духа и глубоко признателен за прекрасную заботу, которую ему оказывают", — сказал Урена.

Клинтон, демократ, занимавший пост президента два срока с января 1993 года по январь 2001 года, выступил на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго этим летом и провел агитационную кампанию перед ноябрьскими выборами в поддержку безуспешной попытки вице-президента-демократа Камалы Харрис занять пост президента США .

За годы, прошедшие с тех пор, как Клинтон покинул Белый дом, он столкнулся с некоторыми проблемами со здоровьем.

В 2004 году он перенес операцию по шунтированию сердца из-за длительных болей в груди и одышки. Клинтон вернулся в больницу для операции по поводу частичного коллапса легкого в 2005 году, а в 2010 году ему имплантировали пару стентов в коронарную артерию.

После этого экс-президент перешел на преимущественно веганскую диету, благодаря которой он похудел и сообщил об улучшении здоровья.

В 2021 году бывший президент был госпитализирован на шесть дней в Калифорнии, где проходил лечение от инфекции, не связанной с COVID-19, когда пандемия была еще близка к своему пику.

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