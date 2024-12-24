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24.12.2024, 08:08

Почему на самом деле гниет Черное море - что об этом говорят ученые

Новости Мира 0 702

Черное море является единственным в мире, где есть настоящие залежи сероводорода. Это — бесцветный газ с характерным мерзким запахом тухлых яиц, передает hibiny.ru

Фото: hibiny.ru
Фото: hibiny.ru

Существуют экспертные оценки, согласно которым общее количество дурно пахнущего вещества, растворенного в черноморских водах, превышает 3 млрд тонн. Это — порядка 90% от их объема, пишет "Русская семерка".

Содержание сероводорода растет вместе с глубиной. Больше всего вещества сконцентрировано в промежутке между отметкой в 100 и в 1000 метров. При этом у самого дна концентрация, наоборот, понижается.

Существует несколько версий, которые объясняют, откуда в Черном море берется сероводород. Одна из наиболее широко распространенных, гласит, что газ образуется из-за деятельности бактерий, разлагающих мертвую органику в отсутствие кислорода.

Микроорганизмы, живущие в толще воды и провоцирующие гниение, формируют из сульфатов вещество, которое, соединяясь с морской водой, превращается в сероводород. Важную роль в этом процессе играет дефицит кислорода на глубине.

Нехватка кислорода при этом тоже объяснима. Она является результатом вертикального расслоения черноморских вод по солености — живительный газ с поверхности моря не может проникнуть на глубину из-за того, что четко очерченные водные слои практически не смешиваются между собой или же смешиваются крайне медленно.

Такое расслоение обеспечивается тем, что глубинная часть водоема пополняется за счет притока соленой воды из Мраморного моря, а в поверхностные слои поступает пресная вода из рек и за счет атмосферных осадков.

Из-за отсутствия смешения глубинный сероводород не может просто так выйти наружу. Лишь иногда, во время штормов, газ вырывается на поверхность Черного моря, но при этом освобождается лишь малая его часть.

Отметим, минувшим летом исследователи предупредили, что сероводород стал подниматься ближе к поверхности Черного моря, что влечет за собой серьезную опасность.

А недавно стало известно о другой проблеме: один из важнейших обитателей Черного моря оказался под угрозой исчезновения.

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