В Instagram появится новая функция для редактирования видео

В популярной соцсети анонсировали новый редактор видеороликов с функцией искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.
Так, например, технология Movie Gen на основе AI поможет пользователям платформы преобразовывать контент без навыков редактирования и обработки видео. Согласно анонсу главы Instagram Адама Моссери, функция может менять:
Презентуя новинку Моссери "переоделся" в кожаную куртку, "побывал" в Париже и заснеженном лесу. При этом фон и предметы гардероба не искажались, несмотря на то, что Моссери использовал активную жестикуляцию.
Редактор появится в Instagram уже в следующем году, сделав тем самым видеоплатформу первой с подобной функцией.
С нового года Google ужесточит борьбу против видео с кликбейтом. Речь идет о роликах с заголовками и миниатюрами, которые обещают зрителям "то, что видео на самом деле не предоставляет".
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