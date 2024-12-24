В Instagram появится новая функция для редактирования видео

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Так, например, технология Movie Gen на основе AI поможет пользователям платформы преобразовывать контент без навыков редактирования и обработки видео. Согласно анонсу главы Instagram Адама Моссери, функция может менять:

одежду;

задний фон;

добавлять детали из числа аксессуаров.

Презентуя новинку Моссери "переоделся" в кожаную куртку, "побывал" в Париже и заснеженном лесу. При этом фон и предметы гардероба не искажались, несмотря на то, что Моссери использовал активную жестикуляцию.

Редактор появится в Instagram уже в следующем году, сделав тем самым видеоплатформу первой с подобной функцией.

С нового года Google ужесточит борьбу против видео с кликбейтом. Речь идет о роликах с заголовками и миниатюрами, которые обещают зрителям "то, что видео на самом деле не предоставляет".