В клипе Седоковой нашли пугающий пророческий кадр

В старом клипе певицы Анны Седоковой нашли пророческий и пугающий кадр. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Аргументы и Факты».

Кадр: «Клипы HD» / «ВКонтакте»

Поклонники артистки обратили внимание на видео к песне «Шантарам», в котором артистка танцует над телом мужчины, обернутым в полиэтилен. В этом усмотрели пророческие кадры о трагедии, произошедшей с бывшим мужем Анны, баскетболистом Янисом Тиммой.

По мнению пользователей, именно в год выхода клипа и трека, в 2019-м, Седокова и Тимма познакомились. Спортсмен даже выкладывал в социальных сетях кадры под песню «Шантарам».

Ранее известный продюсер назвал возможную причину развода Седоковой с третьим мужем.