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25.12.2024, 08:32

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с 2025 года

Новости Мира 0 674

Компания Meta решила прекратить поддержку мессенджера WhatsApp на старых телефонах Android, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Речь идет об устройствах старше 10 лет, которые все еще работают на Android KitKat. Телефоны, работающие на этой версии ОС или более старой, больше не будут иметь доступа к WhatsApp с 1 января 2025 года, пишет Gsmarena.

Причиной прекращения поддержки являются развивающиеся функции и возможности WhatsApp.

Вот большинство телефонов, на которых мессенджер перестанет работать:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini;
  • Motorola: Moto G (1-го поколения), Razr HD, Moto E 2014;
  • HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601;
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90;
  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Тем, кто все еще использует одну из этих моделей, следует найти способ сделать резервную копию всех данных WhatsApp на более новом устройстве. Иначе все медиа и история чатов из WhatsApp будут удалены после 1 января 2025 года.

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