WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с 2025 года

Компания Meta решила прекратить поддержку мессенджера WhatsApp на старых телефонах Android, сообщает Zakon.kz.
Речь идет об устройствах старше 10 лет, которые все еще работают на Android KitKat. Телефоны, работающие на этой версии ОС или более старой, больше не будут иметь доступа к WhatsApp с 1 января 2025 года, пишет Gsmarena.
Причиной прекращения поддержки являются развивающиеся функции и возможности WhatsApp.
Вот большинство телефонов, на которых мессенджер перестанет работать:
Тем, кто все еще использует одну из этих моделей, следует найти способ сделать резервную копию всех данных WhatsApp на более новом устройстве. Иначе все медиа и история чатов из WhatsApp будут удалены после 1 января 2025 года.
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