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25.12.2024, 08:57

В Лондоне отказались принимать жену Башара Асада

Новости Мира 0 1 237

Санкции, наложенные на супругу экс-президента Сирии Башара Асада, не позволят ей вернуться в Великобританию, где она родилась. Об этом заявили представители британских властей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на TRT.

©️ Haberturk
©️ Haberturk

На фоне сообщений о том, что Асма аль-Асад планирует развестись с мужем и покинуть Россию, где семья находится в изгнании, правительство Великобритании напомнило о действующих против четы Асадов жестких санкциях, включающих запрет на въезд и заморозку активов.

"Я подтверждаю, что она является лицом, находящимся под санкциями, и ей здесь не рады", - заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

Ранее турецкое издание Haberturk сообщило, что Асма Асад якобы оказалась недовольна условиями жизни в России и попросила о разводе, чтобы уехать в Лондон, где она выросла и получила образование в Королевском колледже. По данным издания, заявление Асмы Асад находится на рассмотрении.

Впрочем, на вопрос, соответствуют ли эти сведения действительности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил РБК: "Нет, не соответствует".

Асме Асад 49 лет. Она родилась в Великобритании и имеет двойное гражданство. Окончила Королевский колледж Лондона, а в 2000 году уехала в Сирию и познакомилась с будущим супругом. У них трое совместных детей.

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