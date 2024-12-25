Тамара Глоба рассказала, каким будет 2025 год для каждого знака зодиака

Фото: Instagram/tamaragloba

По ее словам, по западной традиции 2025-й – год Венеры, по восточной – год Змеи. Это год традиций, возвращения к традиционным ценностям. Период обратить внимание на создание семьи, на родителей и детей.

Овен

Год принесет возможности обучения, перспективы в плане работы, построения нового цикла жизни. Овны будут стремиться открыть для себя новый мир в разных сферах. Это будет проявляться во всем.

2025-й – год удачной бурной деятельности в работе, в любви. Человек будет переполнен желанием что-то изменить. Необходимо работать, зарабатывать. Возможно встретить любовь, пополнение в семье.

Телец

Рожденным под знаком Тельца год принесет новые возможности, связанные с работой, крупными проектами. Значительную роль сыграют планы на будущее, которые будете строить. Помощь придет от близких людей и друзей, но и им может понадобиться поддержка от вас.

"Год открывает возможности и перспективы для построения жилища, ремонта, учебы, судьбоносных проектов. В апреле и ноябре обратите особое внимание на здоровье близких людей", – цитирует "Комсомольская правда" астролога.

Близнецы

Год выделит лучшие черты Близнеца, даст возможность реализовать планы, достичь успеха. Год выгоды, прибыли. Но будут и финансовые перебои – поэтому будьте аккуратнее с противниками и партнерами. Деньги будут, но возможны и споры из-за них.

Рак

Приходит год, который компенсирует для рожденных под знаком Рака многое из того, что они пережили в предшествующий период. Время удачное и для личной жизни, и для работы, и для заработка, и для поездок. Будет возможность показать себя с лучшей стороны. Без некоторых трудностей не обойдется, но у Раков появится возможность показать свои лучшие качества.

Лев

Вначале 2025-й год принесет Льву мощный "выхлоп". Предстоит демонстрировать и активные действия, и в чем-то противостоять общественному мнению. Зимой, весной откроются карьерные перспективы, хорошие возможности – особенно вдали от дома. Лев получит значительную компенсацию и в материальном плане, и в творческом. Дороги принесут любовь, исполнение надежд.

Дева

2025 год унесет проблемы, которые были в предыдущих годах. Возможно, что появятся проблемы, которые затронут семью, – они из прошлого. Но откроются хорошие возможности для перспектив, для реализации давних планов. Помогут осуществлять задуманное друзья.

Весы

Потихоньку отступят проблемы, которые ранее мучали Весы. Эти давние проблемы были связаны с вопросами здоровья, отношениями с окружающими. На работе начнутся перемены к лучшему. Весы будут ставить перед собой новые цели и начнут строить свое новое дело.

Скорпион

2025 год дает потрясающиеся возможности вдали от дома: они принесут успех, счастье. Будет много любви, интересной творческой работы. Будет возможность для зачатия или рождения детей.

Стрелец

Представители знака пребывают в фаворе в 2025 году. Будут расходы на обустройство жилища. Помощь понадобится вашим домашним. Год личного успеха, особенно в любви и творчестве.

Козерог

Можно строить планы на будущее, связанные с обучением, преподаванием. Удастся собрать вокруг себя новый круг людей. Появятся новые партнеры. В семье ждет успех, перспективы для совместного роста. Нужно строить планы на будущее. Будут увлечения, любовь, но при этом постарайтесь уберечь себя.

Водолей

Для рожденных под знаком Водолея будет важное время в плане работы, материального положения. Во второй половине года неожиданно могут появиться новые партнеры. Это активные, яркие, интересные люди. Им нужно будет в чем-то уступить, а в чем-то идти вместе. С ними придется считаться независимо от взаимной симпатии или антипатии.

Рыбы

2025 год двойственный. С одной стороны – время личного успеха, в том числе в интеллектуальных планах. Будет много новых людей вокруг. С другой стороны, возникнут трудности в семье: надо особенно внимательно беречь родных и здоровье.