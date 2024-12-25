Дан прогноз по ценам на водку после 1 января

С начала следующего года в России подорожает алкоголь. Об этом заявил экономист Валерий Корнеев . Его процитировал «Лайф» , передает Lenta.ru

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Одной из причин этого, по словам эксперта, станет повышение акцизных ставок. Как следствие, минимальная розничная цена водки вырастет на 50 рублей, коньяка — на 95 рублей, а бренди — на 69 рублей. Игристые вина из эконом-сегмента останутся на прежних ценовых позициях. Минимальная цена бутылки такого напитка объемом 0,75 литра составит 239 рублей.

«Подорожание ощутят только покупатели самой дешевой алкогольной продукции», — подчеркнул Корнеев.

Ранее выяснилось, что к Новому году жители России расходуют на спиртное в среднем около четырех тысяч рублей. За год соответствующие траты выросли на семь процентов.

Также известно, что с 1 января 2025 года минимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра вырастет с 299 рублей до 349 рублей. Для коньяка этот показатель составит 651 рубль.