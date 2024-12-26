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26.12.2024, 07:25

Шансы на выживание 50/50: жену Башара Асада изолировали из-за болезни

Новости Мира 0 1 236

У жены бывшего президента Сирии Асмы Асад рецидив лейкемии, врачи оценивают ее шансы на выживание как 50/50, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.

Фото: EASTNEWS/AFP
Фото: EASTNEWS/AFP

Издание приводит в материале информацию The Telegraph.

"Асма умирает", – сказал один из источников, напрямую общавшийся с семьей политика в течение нескольких последних недель.

Газета также цитирует другого собеседника, который контактировал с семьей Асада в Москве.

"Когда лейкемия возвращается, это ужасно. За последние несколько недель ее состояние было 50/50", – отметил он.

Поясняется, что супругу бывшего президента изолировали во избежание передачи ей инфекционных заболеваний. Асме Асад запрещено находиться в одной комнате с другими людьми, однако в Москве за ней некоторое время ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас. Источники The Telegraph, близко общавшиеся с семьей, описали его как разбитого горем.

РБК пишет, что Асма Асад проходит лечение от лейкемии минимум с мая 2024 года: тогда канцелярия сирийского президента сообщила, что у его супруги выявили острый миелоидный лейкоз.

За несколько лет до этого, в 2018-м, у Асмы Асад обнаружили рак груди на ранней стадии, в январе 2019 года ей удалили опухоль. В августе того же года пресс-служба президентского дворца сообщила, что первая леди выздоровела.

В конце декабря, после того как режим Асада в Сирии пал, а сам бывший президент получил убежище в России, газета Financial Times сообщила, что Асма Асад прибыла в Москву за несколько недель до побега мужа. В российской столице она начала лечение от рецидива рака, уточнило издание.

Асад встретился с супругой уже после побега из Сирии. В Москве также находятся их дети и родители Асмы Асад.

Напомним, на минувшей неделе турецкое издание Haberturk сообщило, что супруга экс-президента Сирии якобы оказалась недовольна условиями жизни в России и попросила о разводе, чтобы уехать в Лондон, где она выросла и получила образование в Королевском колледже. Между тем в Лондоне заявили, что санкции, наложенные на нее, не позволят ей вернуться в Великобританию.

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