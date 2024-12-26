Россиянка описала квартиру в Швеции фразой «сначала влюбляешься, потом хочется сбежать»

Российская путешественница побывала в квартире в маленьком шведском городе Энгельхольм и описала ее фразой «сначала влюбляешься, а потом хочется сбежать». Своей историей она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен», передает Lenta.ru

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Автор публикации рассказала, что в Швеции любят делать светлые однотонные стены, такой же пол и мебель примерно того же цвета, но с обязательными контрастными деталями в интерьере.

«Ничего лишнего, никакой аляповатости. Лично меня очень сильно подкупило такое жилье, можно сказать, что влюбилась в интерьер буквально с первого взгляда», — призналась блогерша, добавив, что одна деталь ее все-таки сильно смутила.

Вместо большой и просторной ванной или скромной душевой кабины в шведской квартире была дыра в полу и занавеска, «как в самых дешевых общежитиях, которые сдаются студентам и малоимущим».

«Мне кажется, что даже в России уже не найти таких, а вот в Швеции — в порядке вещей. Ну неужели нельзя было сделать нормальный душ? Не укладывается в голове с общей картиной стильного и современного ремонта», — возмутилась россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в обычном доме шведской семьи и описала его фразой «неужели люди так живут?» В частности, она была удивлена, что у шведов тоже есть огороды.