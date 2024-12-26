Ученые определили, какой алкогольный напиток вызывает самое тяжелое похмелье

В плане тяжести похмелья самым вредным алкогольным напитком считается хорошее красное вино. Таким мнением с The Conversation поделился эксперт в области вина и химии, профессор университета Дейвиса в Калифорнии Эндрю Уотехаус , передает hibiny.ru

Фото: foodandwine.com

Специалист заверил журналистов, что красное вино — самый опасный и коварный алкогольный напиток, гарантированно вызывающий на утро сильную тошноту, головную боль и другие «прелести» тяжелого похмелья. Происходит это из-за вещества кверцетин, максимально замедляющего расщепление алкоголя в организме.

Уотерхауз добавил, что высоким уровнем содержания кверцетина могут похвастаться только красные вина, так как при их изготовлении используется вся виноградина целиком — с кожурой и даже косточкам. При этом опаснее всего именно дорогие вина, так как в дешевых натуральность заменяется химическими добавками.

Справка: кверцетин имеет массу полезных свойств, которые обусловлены в основном антиоксидантной активностью против радикалов. К сожалению, эти же свойства влияют на усвоение организмом алкоголя практически в чистом виде, что и приводит к неприятным последствием.

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