Мощная солнечная вспышка может повлиять на казахстанцев: что ожидается

На Солнце ожидается мощная вспышка класса X, которая, по прогнозам ученых, может вызвать магнитную бурю в 10 раз сильнее недавних, передает ИА «NewTimes.kz» . Влияние этого космического явления также будет ощущаться в Казахстане.

Фото: ИА «NewTimes.kz»

Магнитные бури могут привести к сбоям в спутниковых системах, связи и навигации, что повлияет на работу различных технологий и инфраструктуры. Казахстанцы, использующие спутниковую навигацию и связь, могут столкнуться с нарушениями в этих системах.

Кроме того, геомагнитная активность может негативно сказаться на здоровье людей, чувствительных к изменениям погоды. В первую очередь это коснется тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и метеозависимости. У таких людей могут возникать головные боли, бессонница, повышенная утомляемость и раздражительность.

Метеорологи советуют быть внимательными к своему состоянию в эти дни, а также предпринимать меры для защиты от возможных помех в связи и навигации. Важно соблюдать рекомендации специалистов по здоровью, особенно тем, кто подвержен влиянию магнитных бурь.