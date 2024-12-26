Выигравший 110 миллиардов рублей участник лотереи объявился через девять месяцев

В США участник лотереи Mega Millions, который выиграл 1,1 миллиарда долларов (110 миллиардов рублей), забрал свой приз через девять месяцев после розыгрыша. Об этом пишет People, передает Lenta.ru

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Выигрышный билет был куплен жителем штата Нью-Джерси. Розыгрыш состоялся во вторник, 26 марта. Счастливчик объявился только в декабре и после вычета всех налогов получил 537,5 миллиона долларов (53,7 миллиарда рублей). Свою личность победитель предпочел сохранить в тайне.

Сотрудники магазина ShopRite в населенном пункте Нептьюн, где был продан билет, получили бонус в размере 30 тысяч долларов (три миллиона рублей).

Выигрыш в 1,1 миллиарда долларов стал пятым по величине в истории Mega Millions.

В июне стало известно, что супруги из штата Мичиган выиграли рекордные 842,4 миллиона долларов в лотерею Powerball. Победители пожелали сохранить анонимность.