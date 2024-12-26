Россиянин постирал собаку в машинке и попал под уголовное преследование

В Петропавловске-Камчатском прокуратура возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными в отношении 37-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает "Газета.RU"

Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года мужчина из хулиганских побуждений поместил собаку по кличке Эш в барабан стиральной машины и запустил программу.

Это заметила хозяйка питомца. Она остановила работу устройства, выломала дверцу и освободила собаку. После этого отвезла ее в ветеринарную клинику, где животное спасли.

Как уточнили в прокуратуре, фигурант находится под арестом, так как проходит подозреваемым по другому уголовному делу о незаконном лишении свободы человека и посягательстве на его жизнь.

Ранее в Челябинске спасли кота, которого хозяйка прополоскала в стиральной машине.