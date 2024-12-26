С 1 января 2025 года для иностранцев в России заработают новые правила покупки сим-карт

Иностранцы будут покупать сим-карты по более строгим правилам. Об этом сообщает Минцифры в своем Telegram-канале , передает "Газета.RU"

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«С 1 января 2025 года порядок покупки сим-карт иностранцами станет более строгим. Меры направлены на борьбу с мошенниками и «серыми» сим-картами», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что по новым правилам договор связи можно будет заключить только очно в салоне связи. Кроме того, один человек сможет оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные.

Также для оформления сим-карты потребуется СНИЛС, учетная запись Госуслуг, а также подтверждение личности по биометрии, которая была зарегистрирована в Единой биометрической системе. Среди прочего в договоре будут указывать уникальный номер устройства из 15 знаков — IMEI.

Как отметили в Минцифры, тем иностранцам, у кого уже имеются сим-карты, нужно будет подтвердить свою личность в салоне связи до 1 июля 2025 года. Для этого понадобится принести все указанные выше документы.

Тем иностранцам, которые уже оформили свыше 10 сим-карт, необходимо будет расторгнуть лишние договоры. В противном случае с 1 июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.

В свою очередь Банк России разрабатывает для кредитных организаций дополнительные способы проверки документов мигрантов при открытии счетов. Подобные методы создаются с целью борьбы с дропперами, которые оформляют карты для сомнительных операций.