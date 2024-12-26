Редкое космическое явление увидят жители Земли 31 декабря

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Понятие Черной Луны появилось всего несколько лет назад. Это астрономическое явление наступает, когда в месяце есть есть два новолуния. Тогда второе получает название Черная Луна. В ночь с 30 по 31 декабря 2024 года у нас будет будет второе новолуние месяца, когда Луна станет полностью невидимой.

Момент новолуния приходится на 22:26 UTC (3:26 по времени Астаны). Редкое природное явление увидят жители Европы, Африки и Азии.

Как рассказали в Новосибирском государственном университете (НГУ), “черная" Луна становится полностью невидима. Заведующая учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Альфия Нестеренко рассказала, что новолуние наблюдать невооруженным глазом практически невозможно, даже если знать, где Луна находится в данный момент, однако есть исключения.