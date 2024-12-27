Мрачная находка на борту: тело в шасси самолета United Airlines

Власти занимаются расследованием загадочного инцидента, случившегося 25 декабря на борту рейса 202 американской авиалинии United Airlines. Самолет из Чикаго приземлился в аэропорту Кахулуи, где в нише основного шасси было найдено мертвое тело, передает Tengri Travel со ссылкой на 9news.com.au.

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Власти Мауи продолжают расследование после того, как на борту рейса 202, прилетевшего из Чикаго, было найдено тело. В заявлении местной полиции говорится, что они "активно расследуют" этот инцидент, но дополнительных подробностей не сообщается. Представители United Airlines также пока не раскрыли больше информации.

Авиакомпания только сообщила, что доступ к нише шасси Boeing 787-10 возможен лишь снаружи самолета, и пока не ясно, как и когда человек сумел попасть туда.

Запросы, сделанные в аэропорту Кахулуи, также не дали новых сведений, и официальный представитель транспортного департамента сообщил, что информации, помимо подтвержденной United, у них нет.

Шасси самолета – неудачная попытка для безбилетников

Оказывается, этот случай далеко не единственный. Один из самых распространенных способов, которым безбилетные пассажиры пытаются попасть на борт, – это прятаться в нише шасси самолета. Однако этот способ крайне опасен: по данным Федерального управления гражданской авиации США, более 77% таких пассажиров не выживают из-за травм при посадке, нехватки кислорода или переохлаждения.