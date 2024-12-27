Мрачная находка на борту: тело в шасси самолета United Airlines

Власти занимаются расследованием загадочного инцидента, случившегося 25 декабря на борту рейса 202 американской авиалинии United Airlines. Самолет из Чикаго приземлился в аэропорту Кахулуи, где в нише основного шасси было найдено мертвое тело, передает Tengri Travel со ссылкой на 9news.com.au.
Власти Мауи продолжают расследование после того, как на борту рейса 202, прилетевшего из Чикаго, было найдено тело. В заявлении местной полиции говорится, что они "активно расследуют" этот инцидент, но дополнительных подробностей не сообщается. Представители United Airlines также пока не раскрыли больше информации.
Авиакомпания только сообщила, что доступ к нише шасси Boeing 787-10 возможен лишь снаружи самолета, и пока не ясно, как и когда человек сумел попасть туда.
Запросы, сделанные в аэропорту Кахулуи, также не дали новых сведений, и официальный представитель транспортного департамента сообщил, что информации, помимо подтвержденной United, у них нет.
Оказывается, этот случай далеко не единственный. Один из самых распространенных способов, которым безбилетные пассажиры пытаются попасть на борт, – это прятаться в нише шасси самолета. Однако этот способ крайне опасен: по данным Федерального управления гражданской авиации США, более 77% таких пассажиров не выживают из-за травм при посадке, нехватки кислорода или переохлаждения.
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