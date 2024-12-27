Друг Яниса Тиммы раскрыл подозрительную деталь в смерти баскетболиста

Фото: Instagram/janis.timma

Тимма покончил жизнь самоубийством 17 декабря в Москве, ему было 32 года. Накануне до этого, 9 декабря, выяснилось, что Янис и 42-летняя певица Анна Седокова развелись.

"Яниса довели до самоубийства. Самое обидное, что телефон Яниса родителям не отдали и не отдадут. Потому что я уверен, если прочитала бы это все прокуратура, их переписки, там 100% статья и срок. Но, безусловно, покровители уже позаботились об этом, и все удалено, и вот увидите, телефон Яниса никогда в жизни не найдется, а если типа и найдется, то будет просто телефон левого человека. Я знаю больше, чем вы все думаете. Можно много говорить, а правда останется одна!" – написал Пугачёв в сторис Instagram.

Фото: Instagram/pugachevmark

Многие подписчики и хейтеры Седоковой обратили внимание, что певица вышла на связь, как только тело Яниса Тиммы отправили на родину. Она не появлялась в соцсетях со дня трагедии. А 25 декабря звезда внесла изменения в описание личного Instagram-аккаунта.