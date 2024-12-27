Назван способ сжечь максимальное количество жира за четыре минуты

Фитнес-тренер Джефф Кавальер назвал способ сжечь максимальное количество жира за четыре минуты. Его слова приводит Men Today , передает Lenta.ru

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Кавальер посоветовал делать комплекс из четырех упражнений. Для их выполнения потребуется одна гантель. Делать упражнения необходимо по 30 секунд с каждой стороны в три-четыре круга (один круг займет четыре минуты).

Исходное положение первого упражнения — стоя, ноги на ширине плеч, гантель в правой руке. Отведите правую ногу назад, опустившись на колено, передняя нога должна быть согнута под прямым углом. Из этого положения поднимайтесь вверх и делайте боковой выпад вправо, сгибая руку с гантелей и поднимая гантель на уровень плеча.

Второе упражнение также выполняется из положения стоя с ногами на ширине плеч. Возьмите гантель в одну руку и держите ее выпрямленной между ног. Сделайте небольшой присед и одновременно мах прямой рукой, поднимая гантель наверх на уровень подбородка.

Затем сядьте на пол, присогните ноги, корпус немного отклоните назад. Возьмите в две согнутые в локтях руки гантель и держите ее перед собой на уровне груди. Делайте скручивание вбок, а затем поднимайте гантель над головой.

Последнее упражнение — усложненная планка. Встаньте в высокую планку с опорой одной рукой на гантель, сделайте отжимание, выпрямитесь и подтяните гантель за спину.

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