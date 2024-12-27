Генетик проверил ДНК людей разных рас и выяснил, какой народ стареет медленнее остальных

Несмотря на то, что старение — процесс неизбежный и биологически обоснованный, человечество все же надеется найти способ не стареть. Или, хотя бы, делать это чуть медленнее, передает hibiny.ru

Фото: newscientist.com

Подсказку ученые надеются найти в том факте, что одни люди стареют не так быстро, как другие. Этому вопросу посвящены, к примеру, многочисленные исследования американского генетика Стива Хорвата, пишет "Русская семерка".

Еще в 2016 году профессор, изучивший генетический материал шести с лишним тысяч человек разных рас, выяснил, что, к примеру цыгане циманэ, живущие в Боливии, встречать старость не торопятся.

С тех пор ученый пытается объяснить этот феномен, но пока до истины он еще не добрался. Впрочем, некоторые полученные им данные позволяют предположить, что долгожительство связано с отсутствием ожирения и более редкими воспалительными заболеваниями.

А кроме того, оно оказалось обусловлено гендерным фактором. Выяснилось, что независимо от национальной принадлежности, у женщин медленнее стареют клетки головного мозга, из-за чего представительницы слабого пола и живут, к правило, дольше мужчин.

Ранее ученые обнаружили, что старение происходит этапами, которые схожи с сезонными изменениями в природе.

И узнали, почему люди, рожденные в период с 1980 по 1995 годы, стареют быстрее всех остальных.