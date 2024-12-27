Онищенко анонсировал вакцину, способную излечить рак на четвёртой стадии

Врачи в ближайшем будущем смогут спасать пациентов с онкологическими заболеваниями даже на четвёртой стадии. Об этом в пресс-центре НСН рассказал академик РАН Геннадий Онищенко . Прорыв стал возможен благодаря расшифровке человеческого генома, передает hibiny.ru

Фото: ВК/страница Геннадия Онищенко

У нас появились шансы на анализ клеток, вызывающих злокачественные онкологические процессы, на генетическом уровне. Это позволит разработать персонализированные иммунобиологические средства против рака Геннадий Онищенко

В результате врачи смогут не только замедлить прогрессирование болезни, но и лечить рак на стадии, когда из первоначального очага начинают формироваться массовые опухолевые образования.

Сейчас в России, по словам врача-эпидемиолога, проходит первая фаза клинических испытаний вакцины от рака. В них участвуют 50 пациентов со злокачественными новообразованиями.

Справка: Учёные постоянно работают над созданием профилактических и лечебных вакцин против онкологических заболеваний. Однако превентивных вакцин от рака в мире пока нет. В качестве профилактической меры для снижения риска заболевания раком на данный момент можно рассматривать только существующие вакцины, которые защищают от определённых инфекций.

Первая и наиболее эффективная из подобных вакцин была создана в 1991 году для снижения риска заражения вирусом папилломы человека, вызывающим рак.

Ранее «Хибины» назвали три продукта, которые выведут из кишечника токсины и защитят от рака.