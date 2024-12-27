ИИ научили определять точную дату смерти людей: поразительные результаты заставили ученых спешно заморозить проект

Ученые из Дании, США и Швейцарии создали нейросеть, способную определять продолжительность жизни человека. Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature Computational Sciencе, передает hibiny.ru

Фото: analyticsinsight.net

Новый ИИ life2vec анализирует данные о здоровье и образе жизни того или иного человека, после чего выдает пугающе точный прогноз его смерти. Исследования показали, что эта нейросеть угадывает со сроками жизни в четырех из пяти случаев.

В исследовании принимали участие почти шесть миллионов датчан, согласившихся стать для life2vec своеобразными подопытными кроликами. ИИ изучил их данные и выдал информацию о продолжительности жизни каждого, которую через какое-то время регулярно проверяли.

Точность прогнозов настолько испугала самих авторов исследования, что они временно заморозили проект. Сам ИИ даже на стадии масштабного тестирования был не доступен обычным пользователям, что неудивительно, учитывая, насколько личные вопросы он освещает.

Справка: life2vec разработали исключительно для демонстрации возможностей искусственного интеллекта. Неожиданно высокие результаты заставили ученых всерьез задуматься о применении этого ИИ на практике.