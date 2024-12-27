Пятилетней девочке выписали штраф на 124 тысячи рублей за мусор

В Лондоне , Великобритания , пятилетней девочке прислали штраф за то, что она выбросила мусор мимо урны. Об этом пишет My London News, передает Lenta.ru

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Как заявил отдел по охране окружающей среды муниципального совета, полицейские видели, как девочка бросила упаковку от посылки на землю. В Великобритании это считается нарушением закона, поэтому ребенку выписали штраф в тысячу фунтов стерлингов (124 тысячи рублей). Позже выяснилось, что никакого полицейского-свидетеля не было. Сотрудники отдела просто нашли на земле пакет с ее именем.

Отец девочки подчеркнул, что она нарушила закон неумышленно. По его словам, упаковка просто выпала из переполненной урны, куда ее кинул ребенок. Столь большой штраф, да еще и выписанный дошкольнице, он назвал абсурдом. Он обвинил службы по уборке территории его дома в том, что они не вывозят мусор вовремя. Мужчина обратился в муниципальный совет, однако его жалобу проигнорировали. В конце концов ему удалось добиться отмены штрафа.

Ранее сообщалось, что в Великобритании оштрафовали пару, которая добровольно убирала мусор на улице. Их заставили заплатить 1,2 тысячи фунтов стерлингов.