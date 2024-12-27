СМИ Азербайджана: “Страна не примет помощь Чечни“

Крупное азербайджанское издание Day.Az сообщает, что страна не примет помощи от властей Чечни. Медиа ссылается на источник в Администрации президента Ильхама Алиева, передает Tengrinews.kz .

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Ранее замглавы регионального правительства Чечни Хасан Хакимов заявил о готовности республики оказать помощь семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе под Актау.

"По поручению Рамзана Кадырова всем будет оказана финансовая помощь и вся остальная помощь, в которой они нуждаются", - заявил он.

Как утверждает Day.Az, в АП Азербайджана отреагировали следующим заявлением:

"Азербайджан не нуждается в какой-либо помощи. Ни государство, ни граждане не примут такую помощь. Мы оказываем и будем оказывать необходимую помощь своим гражданам. Азербайджан требует признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций".

Хроника авиакатастрофы

Что произошло?

25 декабря близ Актау потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом AHY8243 по маршруту Баку (Азербайджан) – Грозный (Россия). Самолет вылетел в 08:49 по времени Астаны из аэропорта Баку на 11 минут раньше запланированного времени. Из-за густого тумана в Грозном самолет сначала перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Пролетая над Каспийским морем, экипаж подал сигнал "чрезвычайная ситуация" (squawk 7700). Пилоты запросили экстренную посадку, аэропорт готовился принять судно, но в 11:30 самолет рухнул в 3 километрах от аэропорта.

Официальная причина происшествия пока неизвестна. В СМИ распространяют разные предположения, в том числе попадание птицы в двигатель самолета, а также взрыв кислородного баллона в салоне. Черный ящик нашли вечером того же дня, теперь экспертам предстоит расшифровка его данных.

Расследование

По факту катастрофы создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством Генеральной прокуратуры Казахстана. В ее состав вошли специалисты транспортной прокуратуры, МВД и МЧС. Расследование находится на особом контроле генерального прокурора и главы МВД.

Сколько пассажиров было на борту

По уточненным данным МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа:

42 гражданина Азербайджана;

16 граждан России;

6 граждан Казахстана;

3 гражданина Кыргызстана.

Среди выживших граждане Азербайджана, России и Кыргызстана. По нашей информации, к этому часу в катастрофе выжили 29 человек, но состояние некоторых тяжелое. Среди казахстанцев выживших нет.

Список погибших казахстанцев:

Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене.

Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене.

Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 года рождения, уроженка Мангистауской области, проживала в Актау.

Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 года рождения, уроженка Алматы, проживала в Астане.

Жумагат Эльдар (сын Гаухар Шаймерденовой), 23.08.2013 года рождения, проживал в Астане.

Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 года рождения, уроженка Костанайской области, проживала в Караганде.

Девять пострадавших россиян проводили в Москву утром 26 декабря. Выживших в происшествии азербайджанцев тоже доставят на родину. Среди выживших два члена экипажа – бортпроводники Айдан Рагимли и Зульфугар Асадов. Оба находятся в сознании. Стюардессу ранее показали на видео.

Накануне в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева почтили память трагически погибших в результате авиакатастрофы на рейсе Баку – Грозный J2-8243. В память о жертвах была объявлена минута молчания.