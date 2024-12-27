Самолет Azerbaijan Airlines экстренно вернулся в Баку

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший в Минеральные Воды, экстренно вернулся в Баку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Day.Az .

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Сообщается, что капитан авиалайнера J2-8717 принял решение вернуться в международный аэропорт Гейдар Алиев сразу после взлета. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, решение было принято после получения уведомления NOTAM о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.

Самолет успешно приземлился в Баку в 10:13 по местному времени.