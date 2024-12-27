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27.12.2024, 14:15

Крушение самолета в Актау: Азербайджан направил в Чечню группу прокуроров

Новости Мира 0 1 080

Генпрокуратура Азербайджана участвует в расследовании авиакатастрофы под Актау и направила группу сотрудников в Грозный, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение ведомства.

Фото: facebook.com/prokurorluq
Фото: facebook.com/prokurorluq

Сообщается, что правоохранители продолжают работу по расследованию причин крушения пассажирского самолета недалеко от Актау. Эти действия проводятся в соответствии с поручениями президента страны Ильхама Алиева.

"С этой целью группа сотрудников Генеральной прокуратуры была направлена в город Грозный. В рамках соглашения с Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно с российскими коллегами проводятся следственные и иные процессуальные действия", - говорится в сообщении.

25 декабря еще одна группа сотрудников прокуратуры под руководством заместителя генерального прокурора Эльмара Джамалова была направлена в Актау, где на месте происшествия совместно с казахстанскими коллегами продолжаются необходимые мероприятия.

Крушение самолета Баку-Грозный под Актау: что произошло?

25 декабря близ Актау потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом AHY8243 по маршруту Баку (Азербайджан) – Грозный (Россия).

Самолет вылетел в 08:49 по времени Астаны из аэропорта Баку на 11 минут раньше запланированного времени. Из-за густого тумана в Грозном самолет сначала перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Пролетая над Каспийским морем, экипаж подал сигнал "чрезвычайная ситуация" (squawk 7700). Пилоты запросили экстренную посадку, аэропорт готовился принять судно, но в 11:30 самолет рухнул в 3 километрах от аэропорта.

Официальная причина происшествия пока неизвестна. В СМИ распространяют разные предположения, в том числе попадание птицы в двигатель самолета, а также взрыв кислородного баллона в салоне. Черный ящик нашли вечером того же дня, теперь экспертам предстоит расшифровка его данных.

Расследование

По факту катастрофы создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством Генеральной прокуратуры Казахстана. В ее состав вошли специалисты транспортной прокуратуры, МВД и МЧС. Расследование находится на особом контроле генерального прокурора и главы МВД. Специалисты Embraer вылетели в Казахстан.

Сколько пассажиров было на борту

По информации МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа:

  • 42 гражданина Азербайджана;
  • 16 граждан России;
  • 6 граждан Казахстана;
  • 3 гражданина Кыргызстана.

Среди выживших граждане Азербайджана, России и Кыргызстана. По нашей информации, к этому часу в катастрофе выжили 29 человек, но состояние некоторых тяжелое. Среди казахстанцев выживших нет.

Список погибших казахстанцев:

Девять пострадавших россиян проводили в Москву утром 26 декабря. Выживших в происшествии азербайджанцев тоже доставят на родину. Среди выживших два члена экипажа - бортпроводники Айдан Рагимли и Зульфугар Асадов. Оба находятся в сознании. Стюардессу ранее показали на видео.

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