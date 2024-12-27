Крушение самолета в Актау: Азербайджан направил в Чечню группу прокуроров

Генпрокуратура Азербайджана участвует в расследовании авиакатастрофы под Актау и направила группу сотрудников в Грозный, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение ведомства.
Сообщается, что правоохранители продолжают работу по расследованию причин крушения пассажирского самолета недалеко от Актау. Эти действия проводятся в соответствии с поручениями президента страны Ильхама Алиева.
"С этой целью группа сотрудников Генеральной прокуратуры была направлена в город Грозный. В рамках соглашения с Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно с российскими коллегами проводятся следственные и иные процессуальные действия", - говорится в сообщении.
25 декабря еще одна группа сотрудников прокуратуры под руководством заместителя генерального прокурора Эльмара Джамалова была направлена в Актау, где на месте происшествия совместно с казахстанскими коллегами продолжаются необходимые мероприятия.
25 декабря близ Актау потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом AHY8243 по маршруту Баку (Азербайджан) – Грозный (Россия).
Самолет вылетел в 08:49 по времени Астаны из аэропорта Баку на 11 минут раньше запланированного времени. Из-за густого тумана в Грозном самолет сначала перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Пролетая над Каспийским морем, экипаж подал сигнал "чрезвычайная ситуация" (squawk 7700). Пилоты запросили экстренную посадку, аэропорт готовился принять судно, но в 11:30 самолет рухнул в 3 километрах от аэропорта.
Официальная причина происшествия пока неизвестна. В СМИ распространяют разные предположения, в том числе попадание птицы в двигатель самолета, а также взрыв кислородного баллона в салоне. Черный ящик нашли вечером того же дня, теперь экспертам предстоит расшифровка его данных.
По факту катастрофы создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством Генеральной прокуратуры Казахстана. В ее состав вошли специалисты транспортной прокуратуры, МВД и МЧС. Расследование находится на особом контроле генерального прокурора и главы МВД. Специалисты Embraer вылетели в Казахстан.
По информации МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа:
Среди выживших граждане Азербайджана, России и Кыргызстана. По нашей информации, к этому часу в катастрофе выжили 29 человек, но состояние некоторых тяжелое. Среди казахстанцев выживших нет.
Список погибших казахстанцев:
Девять пострадавших россиян проводили в Москву утром 26 декабря. Выживших в происшествии азербайджанцев тоже доставят на родину. Среди выживших два члена экипажа - бортпроводники Айдан Рагимли и Зульфугар Асадов. Оба находятся в сознании. Стюардессу ранее показали на видео.
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