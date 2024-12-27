Трагедия в Актау: глава Росавиации сделал заявление

Российские СМИ опубликовали заявление главы Росавиации Дмитрия Ядрова по авиакатастрофе, произошедшей близ Актау. Ядров заявил о готовности помочь Казахстану и Азербайджану в расследовании, передает NUR.KZ

Глава Росавиации Дмитрий Ядров. Кадр из видео: ТАСС/Ruptly

По данным РИА Новости, Дмитрий Ядров заявил, что в связи с крушением самолета Россия немедленно сообщила казахским и азербайджанским коллегам о своей полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию.

По его словам, обстановка в день катастрофы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной.

"Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.