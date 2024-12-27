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27.12.2024, 17:51

Стало известно, обладатели какой группы крови становятся лучшими воинами

Новости Мира 0 748

Автором большого исследования о группах крови людей и том, что это значит для человека, является американский врач-натуропат Питер д'Адамо. Изучив множество научных статей о связи этого фактора с генетическим наследием, он в 1990 году выпустил книгу «4 группы крови — 4 пути к здоровью», передает hibiny.ru

Фото: кадр из сериала "Мушкетеры" (2014) (18+)
Фото: кадр из сериала "Мушкетеры" (2014) (18+)

Через десять лет труд д'Адамо был переведен на все языки мира. Книгу признали бестселлером. Среди прочего за годы своей деятельности врач-натуропат пришел к выводу, обладатели какой группы крови могут считаться лучшими воинами. К этой категории эксперт отнес людей с первой группой крови, назвав их «генетическими охотниками».

Из поколения в поколение этими мужчинами велась тяжелая борьба за выживание, они принимали участие в постоянной охоте на диких зверей, преодолевали различные опасные испытания и вели кровопролитные схватки с соперниками и врагами. Об этом со ссылкой на врача пишет портал «Русская семерка».

Люди с первой группой крови имеют отличную выносливость, устойчивы к стрессам, энергичны, а также обладают уверенностью и невероятной силой воли, что позволяет им добиваться своих целей.

Считается, что обладатели первой группы крови мужского пола особенно любят мясо. Регулярное употребление животных белков и жиров способствует активной выработке тестостерона у мужчин, что повышает уровень их агрессии.

При этом доктор Питер Д’Адамо считает, что представители сильного пола с этой группой крови не должны отказываться от мяса. Если человек решит встать на путь вегетарианства, он может в короткие сроки разрушить свое психическое и физическое здоровье.

Статья носит информационный характер. Не является медицинским назначением. Требуется консультация специалиста.

Ранее мы писали, что была названа группа крови успешных и состоятельных людей: исследование ученых из Японии.

Также сообщалось, у обладателей какой группы крови самый высокий интеллект.

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