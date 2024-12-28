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27.12.2024, 19:47

Мужчина подарил жене на Рождество 1500 рулонов туалетной бумаги

Новости Мира 0 551

В Германии мужчина подарил жене 1500 рулонов туалетной бумаги на Рождество, сообщает Bild, передает "Газета.RU"

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В канун Рождества в доме семьи из Баварии появился высокий рождественский подарок, завернутый в красную бумагу. 34-летняя Сандра Юнкер разорвала упаковку и обнаружила внутри почти пожизненный запас туалетной бумаги. Ее муж, Флориан, потратил на подарок €500 евро, но был уверен, что жена точно его оценит.

«Моя жена уже много лет неравнодушна к туалетной бумаге. Всякий раз, когда она заходит в супермаркет и видит туалетные рулоны с незнакомыми ей рисунками, она покупает пачку. Например, ей нравятся рулоны с рождественскими елками, птицами или кошками», — рассказывает мужчина.

По его словам, за последние годы в их доме скопилось достаточное количество ненужных упаковок, но Сандра всегда находит способ избавиться от них, например, дарит друзьям по рулону туалетной бумаги на дни рождения.

Идея подарить жене коллекцию бумаги пришла ему в голову еще в августе, и следующие несколько месяцев он покупал бумагу всякий раз, когда шел в магазин, а возвращаясь, прятал упаковки на чердаке. Реакция супруги на подарок, как утверждает Флориан, стоила каждого потраченного им цента. Известно, что он сам получил от жены ваучер на массаж и рулон туалетной бумаги.

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