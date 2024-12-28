Илон Маск рассказал, через сколько лет Земля станет непригодной для жизни

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск высказал мнение, что Земля станет непригодной для жизни уже через 500 миллионов лет, передает Tengri Life .

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По мнению основателя SpaceX и Tesla, коллапс произойдет из-за нынешних темпов расширения Солнца.

В социальной сети Х один из пользователей "напомнил", что Солнце взорвется через пять миллиардов лет, и отметил, что Марс может стать лучшим шансом человечества на сохранение жизни.

Расширение нашего Солнца может сделать Землю непригодной для жизни через 10 процентов этого времени (500 миллионов лет - прим.), - написал Маск в ответ на эту публикацию.

Ранее в сентябре Маск заявил, что человечество должно освоить межзвездные перелеты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.