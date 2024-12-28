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28.12.2024, 10:55

Жизнь посадит на трон: названы 2 знака Зодиака, которым в 2025 году Змея выстелит «красную дорожку» к успеху

Новости Мира 0 629

Астрологи составили гороскоп на 2025 год. Оказалось, что Тельцам и Ракам пора задуматься о переменах в карьере. Впереди ждут великие свершения — жизнь посадит на трон, передает hibiny.ru

Фото с сайта hibiny.ru
Фото с сайта hibiny.ru

Телец

2025 год принесет Тельцам много волнений и неожиданностей. Однако в конечном итоге они подтолкнут представителей этого знака Зодиака к развитию и обновлению.

До весны из-за негативного влияния Сатурна дела Тельцов будут двигаться медленно, с препятствиями. Однако ближе к лету им все же удастся добиться своих долгосрочных целей. Зеленая Деревянная Змея постелит красную ковровую дорожку к успеху. Достигнутые результаты позволят почувствовать стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Рак

Ракам в 2025 году тоже стоит готовиться к переменам на карьерном поприще. С января по май представители этого знака Зодиака будут медленно, но уверенно двигаться к большой цели.

За это время Раки завоюют уважение и признание работодателя и сотрудников. Астрологи уверены, что лето 2025 года — лучшее время подать резюме на руководящую должность. Шансы на удачу велики как никогда.

Ранее мы назвали знак Зодиака, которого Зеленая Деревянная Змея осыплет деньгами уже в январе 2025 года.

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