110-летний житель Великобритании назвал своим секретом долголетия собачий корм

Ветеран Дональд Роуз, который является старейшим жителем Великобритании, в 110 лет раскрыл секрет своего долголетия. Также в свой день рождения Роуз получил открытку из Букингемского дворца, сообщает Zakon.kz .

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Мужчина родился в 1914 году, а когда ему было 25 лет, отправился на Вторую мировую войну. Также он служил в Королевском полку и был награжден рядом медалей. В их число входит орден Почетного легиона – высшая награда Франции.

Сотрудница дома престарелых в разговоре с изданием Daily Mail уточнила, что Роуз живет в пансионате с 2020 года, у него один внук и трое правнуков. Супруга, с которой они прожили 55 лет, умерла в 2000 году. Жену ветеран Британии пережил на четверть века, но считает, что особого секрета долголетия у него нет.

"Он уверен, что его внутренности были "замаринованы" из-за употребления морской воды и собачьих галет во время войны".