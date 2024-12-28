Кинолог развеяла миф о виляющих хвостом собаках

Кинолог из Великобритании рассказала, что на самом деле чувствуют виляющие хвостом собаки. На ее пост в социальных сетях обратило внимание издание Irish Star, передает Лента.ру .

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Эксперт школы для собак Howl School for Dogs рассказала, что при виде собаки, которая виляет хвостом, большинство думает, что она радуется.

Виляние хвостом у собаки не обязательно означает, что она счастлива. Виляние означает, что она просто находится в возбужденном состоянии, - развеяла расхожий миф кинолог.

Она заявила, что чтобы определить настоящие настроение собаки, необходимо обратить внимание на множество небольших особенностей поведения. Например, если у животного напряжена морда, немного сужены глаза, и слега отведены назад уши, оно выказывает агрессию, даже если при этом машет хвостом.

Эксперт посоветовала изучать язык тела собак, чтобы лучше их понимать.