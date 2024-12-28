Работодатели пообещали премии сотрудникам, зачавшим ребенка на новогоднем корпоративе

В Челябинске один из работодателей готов премировать сотрудников за зачатие ребенка на новогоднем корпоративе. Правда, для этого должно быть соблюдено одно важное условие, пишет URA.RU со ссылкой на собственного читателя, передает hibiny.ru

Фото: wsj.com

Как сообщается, в рабочем чате одной из компаний Челябинска появилось объявление о корпоративном праздновании Нового 2025 года. В сообщении указывались дата, время и место, а также тематическая направленность вечеринки.

Сотрудникам предлагалось одеться в стиле 90-х годов: в лосины, «варёнки», спортивные костюмы и другие атрибуты тех лет. При этом руководство просило работников выглядеть «приличнее», чтобы фирма не столкнулась с обвинениями в организации «голой вечеринки». Правда, не забыли в объявлении и об исключениях.

«Разврат разрешен только в случае зачатия ребенка с последующим воспитанием, становлением на ноги и зачислением в штат нашего предприятия. В таком случае родители будут премированы», — пообещали в компании.

Отметим, смайлики, которыми сопровождалась эта часть объявления, однозначно указывают на шуточный характер этого предложения. Но, как известно, в каждой шутке…

